22 сентября, 13:01,
обновлено 22 сентября, 13:09
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 60 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что всего на этом направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также 2 гаубицы Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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