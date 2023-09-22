Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 60 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что всего на этом направлении было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также 2 гаубицы Д-30.