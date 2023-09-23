ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи ВСУ на марьинском направлении

В Минобороны России сообщили, что место дислокации и оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи РСЗО "Торнадо-Г"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ при помощи реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" уничтожили место дислокации и оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По данным разведки, на марьинском направлении были выявлены перемещения личного состава подразделений националистов. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" нанесли удар по месту дислокации и оборонительным рубежам боевиков", — говорится в сообщении.

Уточняется, что все выявленные цели были уничтожены.