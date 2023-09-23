Фронтовой ансамбль группировки "Центр" наградили медалями Суворова и Жукова

Начальник ансамбля песни и пляски Центрального военного округа с позывным Маэстро сообщил, что вручили более 10 наград

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представители командования группировки войск "Центр" вручили военнослужащим коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Награждение военнослужащих коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО государственными и ведомственными наградами состоялось в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Для награждения прибыли представители командования группировки войск "Центр", которые вручили артистам заслуженные награды. Военнослужащие были награждены медалями Суворова и Жукова, а также "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции", — сказали в ведомстве.

Как рассказал начальник ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным Маэстро, вручено более 10 наград. "Командование ценит нашу работу, знает нашу работу. В свою очередь наши артисты каждый день работают перед нашими военными на передовой", — отметил начальник ансамбля.

В МО РФ добавили, что такие ежедневные концерты заряжают бойцов позитивными эмоциями для успешного выполнения поставленных боевых задач.