23 сентября, 02:04
Военная операция на Украине

Фронтовой ансамбль группировки "Центр" наградили медалями Суворова и Жукова

Начальник ансамбля песни и пляски Центрального военного округа с позывным Маэстро сообщил, что вручили более 10 наград

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представители командования группировки войск "Центр" вручили военнослужащим коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Награждение военнослужащих коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО государственными и ведомственными наградами состоялось в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Для награждения прибыли представители командования группировки войск "Центр", которые вручили артистам заслуженные награды. Военнослужащие были награждены медалями Суворова и Жукова, а также "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции", — сказали в ведомстве.

Как рассказал начальник ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным Маэстро, вручено более 10 наград. "Командование ценит нашу работу, знает нашу работу. В свою очередь наши артисты каждый день работают перед нашими военными на передовой", — отметил начальник ансамбля.

В МО РФ добавили, что такие ежедневные концерты заряжают бойцов позитивными эмоциями для успешного выполнения поставленных боевых задач. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация