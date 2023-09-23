Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 15 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Как уточнили в ведомстве, это произошло в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате мужественных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника.