МО РФ сообщило о поражении части запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном

Как добавили в ведомстве, "в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пунктам размещения иностранных наемников. Как сообщили в Минобороны России, ударами уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине.

"В период с 17 по 23 сентября 2023 года ВС РФ нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, "в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине".