Минобороны РФ сообщило о сбитых за неделю украинских Су-24М, МиГ-29

Также истребители Воздушно-космических сил России сбили два штурмовика Су-25 ВСУ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Истребители Воздушно-космических сил РФ за прошедшую неделю сбили 4 украинских самолета - Су-24М, МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ВС РФ при помощи ударных беспилотников уничтожили один самолет на аэродроме и четыре радиолокационные станции ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"В воздушных боях истребителями ВКС России средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также российскими ударными беспилотниками поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, а в районах населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции обнаружения маловысотных воздушных целей СТ-68, в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области - радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18 и ПРВ-16.