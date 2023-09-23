23 сентября, 10:08,
обновлено 23 сентября, 10:18
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на купянском направлении

Как отметили в ведомстве, противник потерял свыше 215 военнослужащих, 6 бронированных машин, 18 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Войска РФ на купянском направлении за прошедшую неделю уничтожили свыше 215 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял 6 бронированных машин, 18 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. На данном направлении уничтожено свыше 215 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зентиный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - говорится в сообщении. 

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