23 сентября, 10:09,
обновлено 23 сентября, 10:21
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ на донецком направлении за неделю потеряли 1 455 военных

Вооруженные силы России на этом направлении отразили 28 атак ВСУ у Клещеевки, Авдеевки, Марьинки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении за неделю отразили 28 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Авдеевки, Марьинки, потери противника составили 1 455 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск за указанный период отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1 455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли на этом направлении 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и 2 боевые машины РСЗО. Кроме того, уничтожено 3 склада с боеприпасами и 2 воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки. 

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