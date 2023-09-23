Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю 257 украинских беспилотников

Также средства ПВО и РЭБ России перехватили почти 50 снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ за прошедшую неделю сбили почти 260 украинских беспилотников, а также перехватили почти 50 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы в течение недели уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 9 крылатых ракет Storm Shadow, 2 авиабомбы JDAM и 3 противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 477 самолетов, 249 вертолетов, 7 067 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 071 танк и другие боевые бронированные машины, 1 154 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 502 орудия полевой артиллерии, а также 13 351 единица специальной военной автомобильной техники.