23 сентября, 10:09,
обновлено 23 сентября, 10:24
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о пресечении деятельности восьми диверсионных групп ВСУ под Херсоном

Как добавили в министерстве, противник потерял до 445 бойцов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Войска РФ за прошедшую неделю пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, противник потерял до 445 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр. В ходе боевых действий ВСУ уничтожено до 445 украинских военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп. 

Теги:
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