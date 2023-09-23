МО РФ: Киев на южнодонецком направлении выводит подразделения в тыл из-за больших потерь

Как добавили в ведомстве, противник потерял свыше 950 военных

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении за неделю отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял свыше 950 военных. Как сообщили в Минобороны России, Киев выводит подразделения морской пехоты и территориальной обороны в тыловые районы для восстановления боеспособности из-за больших потерь.

"На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 950 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также 5 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, уничтожено два склада с боеприпасами. "В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности", - добавили в МО РФ.