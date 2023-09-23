Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю восьми атак ВСУ у Работина и Вербового

Вооруженные силы России на запорожском направлении уничтожили не менее 515 украинских военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на запорожском направлении отразили за неделю восьми атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Работина и Вербового, уничтожено не менее 515 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Кроме того, добавили в МО РФ, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника.