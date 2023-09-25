МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Белгородской областью

Еще один беспилотник уничтожили над Черным морем, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - сказали в ведомстве.