25 сентября, 10:51,
обновлено 25 сентября, 10:55
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Белгородской областью

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Еще один беспилотник уничтожили над Черным морем, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"25 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация