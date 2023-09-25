МО РФ сообщило об ударе по пунктам временной дислокации наемников ВСУ

Объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в военном ведомстве.