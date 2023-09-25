25 сентября, 11:00,
обновлено 25 сентября, 11:07
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по пунктам временной дислокации наемников ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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