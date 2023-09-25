МО РФ сообщило об уничтожении на запорожском направлении до 100 военных

В ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 100 военных и один танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также, в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - отметили там.

В ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также четыре гаубицы Д-30.