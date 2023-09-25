МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательных пунктов бригад ВСУ в ДНР и Херсоне

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсона", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили живую силу и военную технику противника в 116 районах.