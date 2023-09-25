МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 125 военнослужащих, а также 2 диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в районе Марфополя в Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. "Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и две гаубицы Д-30", - указали в МО РФ.