МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Червоной Дибровы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 55 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Там отмечается, что потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30.

В Минобороны также сообщили, что в районе Серебрянского лесничества ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ).