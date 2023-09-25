МО РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ в ДНР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Спорного, Берестового и Майорска в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника составили до 445 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 боевые машины пехоты и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. "Также в районе населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - заключили в военном ведомстве.