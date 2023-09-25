МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили до 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области", - говорится в сообщении.