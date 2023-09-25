25 сентября, 11:05,
обновлено 25 сентября, 11:13

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери противника на херсонском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, 2 танка и 2 гаубицы Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказали в ведомстве.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 автомобиля, две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве. 

© Информационное агентство ТАСС
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