МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери противника на херсонском направлении составили до 90 украинских военнослужащих, 2 танка и 2 гаубицы Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказали в ведомстве.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 автомобиля, две гаубицы Д-30", - отметили в министерстве.