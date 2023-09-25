МО РФ сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Белгородской областью

В ведомстве добавили, что беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - сказали в военном ведомстве.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотники были сбиты в небе над Грайворонским городским округом. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток", - написал Гладков.