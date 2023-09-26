Расчеты РСЗО "Ураган" ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что за успешное выполнение боевых задач расчеты представили к госнаградам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" российской группировки войск Западного военного округа уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря действиям военной разведки Западного военного округа на купянском направлении был обнаружен опорный пункт с личным составом и скопления бронетехники противника. Батарее РСЗО "Ураган" была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар. Боевые машины РСЗО выехали из укрытия и выдвинулись на огневые позиции. Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами", - говорится в сообщении.

Там добавили, что, поразив все цели, "Ураганы" перешли из боевого в походное положение. "Огневые позиции расчеты покидают так же быстро, как на ней появляются, не оставляя противнику времени на ответные удары", - подчеркнули в военном ведомстве.

"Ураганы" способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км. На такой дальности полета учитывают не только траекторию, но и погоду. Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания. "За успешное выполнение боевых задач расчеты представлены к государственным наградам", - заключили в Минобороны РФ.

Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.