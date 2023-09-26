ВС РФ поразили район скопления ВСУ на краснолиманском направлении из РСЗО "Град"

В Минобороны России сообщили, что артиллерийский расчет оперативно прибыл в район боевого применения, получив данные от расчетов БПЛА о выявленном месте расположения украинских военных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Центр" поразили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" район скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие расчетов РСЗО БМ-21 "Град" Центрального военного округа поразили район скопления личного состава противника на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в МО РФ, артиллерийский расчет оперативно прибыл в район боевого применения, получив данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) о выявленном месте расположения украинских военных. Артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 14 км.

Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения группировки. После выполненной задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр, добавили в ведомстве. "Стараемся максимально быстро все это делать, буквально две-три минуты, и машина уже выезжает. Прежде чем выезжать на огневые позиции изучаем маршруты, те дороги, где заминировано. Все точки знаем", - сказал старший водитель с позывным Мосяня.

В Минобороны отметили, что слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО "Град" и разведывательных подразделений позволяет эффективно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия российских подразделений, накрывая огнем позиции ВСУ.

"Поражали различную технику: минометные расчеты, артиллерийские установки, живую силу. Работаем через БПЛА. <…> Расчет работает давно, слаженно и уверенно", - добавил военный с позывным Дублер.

"Град" - советская и российская 122-мм РСЗО, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, количество направляющих - 40, а время полного залпа - 20 секунд. Модернизированная версия системы, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ, носит название "Торнадо-Г". Производство РСЗО "Град" завершилось в конце 1980-х годов. Тем не менее в настоящее время такими системами располагает около 60 стран мира, включая Украину. Согласно данным ежегодного справочника Military Balance Международного института стратегических исследований IISS (The International Institute for Strategic Studies) за 2021 год, в арсенале страны находилось более 180 единиц таких РСЗО.