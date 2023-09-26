Российских военных наградили за срыв атак ВСУ на запорожском направлении

Ордена Мужества и медали "За отвагу" вручили военнослужащим 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Военнослужащим бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), проявившим мужество при срыве атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, вручили ордена Мужества и медали "За отвагу". Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ, отличившиеся в ходе отражения атак ВСУ на запорожском направлении, награждены государственными наградами на передовой. Ордена Мужества и медали "За отвагу" из рук заместителя командующего флотом контр-адмирала Ильдара Ахмерова вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов", - сказали в ведомстве.

В МО РФ добавили, что благодаря профессионализму и умелым действиям военнослужащих российской группировки войск планы украинского командования по прорыву обороны на запорожском направлении успеха не имеют.

"За время боев за населенный пункт Работино противник понес существенные потери, по технике соотношение 25 к 1 по потерям", - говорит военный с позывным Боцман.

Командир подразделения добавил, что российские военные поразили, в частности, иностранных наемников. "Потеряли они [ВСУ] и убитыми, и ранеными приличное количество людей", - отметил он.

Президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в октябре 2022 года своим указом предоставил право командующим группировками российских войск вручать в районах боевых действий награды бойцам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции.