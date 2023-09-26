26 сентября, 07:45,
обновлено 26 сентября, 07:57
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о закреплении российских сил в районе сел Орехово-Василевка и Берховка

Кроме того, ВС РФ улучшили позиции на северном фланге Артемовска, добавил глава ДНР Денис Пушилин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут) и закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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"Следующая горячая точка - Артемовск. По северному флангу у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять, <…> [силы РФ] закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, действия российских сил на этом участке линии боевого соприкосновения стали неожиданностью для украинских подразделений. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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