Пушилин заявил о закреплении российских сил в районе сел Орехово-Василевка и Берховка

Кроме того, ВС РФ улучшили позиции на северном фланге Артемовска, добавил глава ДНР Денис Пушилин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут) и закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Следующая горячая точка - Артемовск. По северному флангу у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять, <…> [силы РФ] закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, действия российских сил на этом участке линии боевого соприкосновения стали неожиданностью для украинских подразделений.