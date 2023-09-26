26 сентября, 08:10
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили под Марьинкой группу солдат ВСУ и взяли в плен двух военных

Как сообщили в ДНР, украинские военнослужащие попытались атаковать российские позиции без огневой поддержки

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Семь украинских военнослужащих уничтожены под Марьинкой ДНР при попытке атаковать российские позиции, еще двое взяты в плен. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Ян Гагин.

"Под Марьинкой в эти выходные ВСУ понесли большие потери. В результате очередного мясного штурма на марьинском направлении группа 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоящая из девяти человек, пошла в наступление, была обнаружена и уничтожена. В результате боестолкновения семь человек уничтожены, двое взяты в плен", - сказал Гагин.

Он уточнил, что украинские военнослужащие попытались атаковать российские позиции без огневой поддержки. 

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