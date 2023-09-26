Рогов сообщил об уничтожении двух танков ВСУ на ореховском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", атаки украинских сил в районе Вербового были отбиты

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать на ореховском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Выдвинулись три единицы тяжелой техники - танки, два из них были уничтожены, это ореховское направление. <...> Вчера вечером 71-я егерская бригада [ВСУ] предприняла две попытки штурма, две атаки в районе Вербового. Эти атаки были отбиты", - сказал он.

Рогов отметил, что информация о прорыве первой линии российской обороны, периодически появляющаяся в западных и украинских СМИ, не соответствует действительности.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.