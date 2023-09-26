26 сентября, 10:10,
обновлено 26 сентября, 10:10
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВС РФ расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки

Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ВСУ несут серьезные потери, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на купянском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что "в результате эффективного огневого поражения Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения". 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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