Шойгу заявил, что ВС РФ расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки

ВСУ несут серьезные потери, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на купянском направлении. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка", - сказал он в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что "в результате эффективного огневого поражения Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения".