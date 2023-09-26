МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

По данным ведомства, противник потерял до 70 военных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", - сообщили в военном ведомстве.