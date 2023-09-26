26 сентября, 12:16,
обновлено 26 сентября, 12:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 70 военных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 70 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", - сообщили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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