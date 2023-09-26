26 сентября, 12:17,
обновлено 26 сентября, 12:27
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 2 автомобиля, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России на купянском направлении уничтожили до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и 2 автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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