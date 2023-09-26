МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 120 военных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 120 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - указали в ведомстве.

"Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - отметили в МО РФ.