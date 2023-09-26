26 сентября, 12:17,
обновлено 26 сентября, 12:27
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 120 военных

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 120 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - указали в ведомстве.

"Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - отметили в МО РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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