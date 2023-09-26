МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Потери составили до 310 украинских военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении за сутки отразили четыре атаки украинских подразделений у Красногоровки, Первомайского и Химика. Как сообщили в Минобороны России, потери Вооруженных сил Украины составили до 310 военных.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков, 5 боевых машин пехоты, 8 автомобилей", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".