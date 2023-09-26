26 сентября, 12:19,
обновлено 26 сентября, 12:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Противник потерял более 90 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили 3 атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа".

В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20 ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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