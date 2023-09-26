МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял более 90 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили 3 атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 90 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа".

В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20 ВСУ.