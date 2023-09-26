26 сентября, 12:20,
обновлено 26 сентября, 12:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

© Минобороны России/ ТАСС

Российские силы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав", отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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