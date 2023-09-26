МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские силы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав", отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Анклав". В районе населенного пункта Киселевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах.