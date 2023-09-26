МО РФ сообщило о перехвате пяти снарядов HIMARS, бомбы JDAM и ракеты HARM

Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов, добавили в ведомстве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, бомбу JDAM и ракету HARM, уничтожили 57 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США", - говорится в сообщении.

"Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Спартак, Невельское, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, Крынки, Казачьи Лагери Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области Токмак и Пологи Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 479 самолетов и 250 вертолетов противника, 7 172 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 542 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 477 единиц специальной военной автомобильной техники.