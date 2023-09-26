Медведев заявил, что подготовка военнослужащих в ДНР ведется на должном уровне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что личный состав демонстрирует настрой на победу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил качество подготовки военнослужащих на полигоне в Донецкой Народной Республике, на котором побывал. По его оценке, личный состав демонстрирует настрой на победу.

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев проинформировал о своей поездке на "полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики". "В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал заместитель председателя СБ РФ.

По его словам, "проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".

Медведев поблагодарил Министерство обороны "за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих, в том числе по вопросам слаживания, включая слаживание, которое идет на линии боевого соприкосновения, и обеспечение высокого уровня воинской дисциплины". Он также выразил благодарность "всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения специальной военной операции".

15 сентября помощник заместителя председателя СБ РФ Олег Осипов сообщал, что Медведев посетил в ДНР полигон вблизи линии соприкосновения, где ознакомится с ходом подготовки контрактников.

Медведев не в первый раз посещает новые регионы России. В 2022 году он по поручению президента посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. Тогда зампред Совбеза провел совещание, посвященное мерам обеспечения безопасности республик. Он также нередко ездит с инспекцией в центры подготовки бойцов специальной военной операции (СВО). Так, в середине июля он посетил Тоцкий полигон в Оренбургской области, где наблюдал за тренировочными стрельбами и осматривал различные виды вооружения, среди которых, в частности, БТР-82А, гаубицы Д-30, танки. Тогда же Медведев сообщал, что по итогам инспекции предоставит главе государства доклад о подготовке будущих участников СВО.