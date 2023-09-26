Балтфлот проводит учения ракетных комплексов "Бал" на побережье Финского залива

В маневрах участвуют более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот проводит учения расчетов береговых ракетных комплексов "Бал" на побережье Финского залива. Его участники отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по кораблям условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках мероприятий боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника", - говорится в сообщении.

На побережье Финского залива экипажи стартовых батарей ракетных комплексов отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, уточняет пресс-служба.

"В учении задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - сообщила пресс-служба.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.