МО РФ сообщило об ударе по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области

По данным ведомства, уничтожено более 3 тыс. тонн боеприпасов противника

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, в результате чего уничтожено более 3 тыс. тонн боеприпасов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении ведомства.