26 сентября, 15:25,
обновлено 26 сентября, 15:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено более 3 тыс. тонн боеприпасов противника

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, в результате чего уничтожено более 3 тыс. тонн боеприпасов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении ведомства. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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