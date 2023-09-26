26 сентября, 16:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Беспилотник самолетного типа был сбит силами ПВО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в военном ведомстве.

Ранее об уничтожении БПЛА сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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