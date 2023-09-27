Песков переадресовал в МО РФ вопрос о погибших во время атаки на штаб ЧФ

Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее распространяли информацию о том, что российские высокопоставленные офицеры якобы погибли при ракетном ударе со стороны киевского режима 22 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вопросы о погибших во время ракетной атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе стоит адресовать в Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я еще раз предлагаю все вопросы на этот счет адресовать в Минобороны", - сказал он, комментируя заявления украинской стороны о том, что в результате атаки якобы погиб один из командиров. "Вчера говорили насчет [гибели] командующего флотом [Виктора Соколова], он принимал участие в совещании, поэтому уточняйте в Минобороны", - рекомендовал Песков.

26 сентября Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи. Ранее в ряде украинских СМИ и Telegram-каналов распространялась информация о том, что Соколов и ряд высокопоставленных офицеров якобы погибли при ракетном ударе со стороны киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота.