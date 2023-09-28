При помощи приложения "Радар.НФ" обнаружили два из обезвреженных в Курской области БПЛА

Руководитель исполкома движения "Народный фронт" Михаил Кузнецов уточнил, что всего программу скачали уже более 120 тыс. человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар.НФ" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, помогло сбить два беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

"Приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить два БПЛА противника над Курской областью. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, удалось устранить угрозу и избежать жертв", - рассказал ТАСС Кузнецов, добавив, что приложение "Радар.НФ" скачали уже более 120 тыс. человек.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о том, что в регионе обезвредили три украинских беспилотника. Один сбили средствами ПВО в районе села, где возводят Курскую АЭС-2, еще два посадили силами РЭБ в районе села Горналь Суджанского района.

Приложение представили 17 августа, ранее оно уже помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области.

Приложение "Радар.НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе iOS, можно найти на сайте Народного фронта.