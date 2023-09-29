Минобороны РФ сообщило об отражении за неделю 12 атак ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве заявили, что потери ВСУ за неделю составили свыше 360 военнослужащих

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - указали в ведомстве.

Там отметили, что "в результате грамотных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника". "Потери ВСУ за неделю составили более 360 украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий", - подчеркнули в МО РФ.