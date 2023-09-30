Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, авиационная группа нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении в районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиационная группа нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено более 10 артиллерийских расчетов украинских войск. "Потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Уничтожена боевая бронированная машина", - добавили в военном ведомстве.