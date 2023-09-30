30 сентября, 07:01,
обновлено 30 сентября, 07:06
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, авиационная группа нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении в районе Торского выступа действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены четыре попытки атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиационная группа нанесла удары по двум пунктам временной дислокации противника в районе населенного пункта Торское.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы подавлено более 10 артиллерийских расчетов украинских войск. "Потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Уничтожена боевая бронированная машина", - добавили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация