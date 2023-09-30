Минобороны РФ сообщило о срыве переброски резервов ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Артиллерия шестой общевойсковой армии сорвала попытку переброски резервов ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка переброски резервов 14-й механизированной бригады на передовые позиции в районе Петропавловки", - говорится в сообщении.

Также в ходе боевых действий на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск "Запад" нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го стрелкового батальона противника в районе населенных пунктов Чернещина и Новолюбовка.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Песчаное, Малая Шапковка и балки Кривошеева", - отметили в военном ведомстве, добавив, что общие потери противника составили до роты, один БПЛА и два миномета.