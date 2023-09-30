МО РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 430 военных

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе у Клещеевки, противник потерял до 430 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

Кроме того, как уточнили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка ДНР. Также ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили там.