МО РФ сообщило об уничтожении более 120 украинских военных на южнодонецком направлении

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки ВС РФ, совместно с авиацией и артиллерией нанесли поражение штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Никольского в ДНР. Потери ВСУ составили более 120 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам ВСУ в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.