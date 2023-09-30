МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские военные на краснолиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и гаубица Д-30.