МО РФ заявило об уничтожении пункта погрузки эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области

Как отметили в ведомстве, координаты цели оперативно передали расчету ракетного комплекса наземного базирования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в Николаевской области средствами разведки вооруженных сил РФ обнаружено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая была предназначена для усиления войск Украины на линии боевого соприкосновения. В Минобороны добавили, что координаты цели оперативно передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, нанесшему высокоточный удар. Как заявили в ведомстве, "в результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен".

Также МО РФ опубликовало кадры уничтожения пункта погрузки.