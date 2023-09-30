30 сентября, 18:22,
обновлено 30 сентября, 18:29
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении пункта погрузки эшелона с техникой ВСУ в Николаевской области

Поражение пункта погрузки 38 отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области
© Минобороны России

Как отметили в ведомстве, координаты цели оперативно передали расчету ракетного комплекса наземного базирования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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В ведомстве отметили, что в Николаевской области средствами разведки вооруженных сил РФ обнаружено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая была предназначена для усиления войск Украины на линии боевого соприкосновения. В Минобороны добавили, что координаты цели оперативно передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, нанесшему высокоточный удар. Как заявили в ведомстве, "в результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен".

Также МО РФ опубликовало кадры уничтожения пункта погрузки. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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