1 октября, 02:30
Военная операция на Украине

В зоне СВО приняли присягу около 100 военных ЦВО

© Минобороны РФ

На церемонии военнослужащим вручили очередные воинские звания

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 100 военнослужащих Центрального военного округа приняли присягу в передовом районе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Военнослужащие Центрального военного округа, подписавшие первые контракты о поступлении на военную службу, а также военнослужащие добровольческих формирований, заключивших контракты с Минобороны России, приведены к присяге в одном из передовых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония началась с гимна Российской Федерации и вручения военнослужащим очередных воинских званий, после чего командиры подразделений приступили к церемонии приведения личного состава к присяге.

В сообщении отмечается, что "клятву на верность Родине дали около 100 военнослужащих, которым в скором времени предстоит выполнять поставленные боевые задачи после прохождения курса боевой подготовки под руководством опытных инструкторов-наставников на полигонах в тыловых районах специальной военной операции".

Уточняется, что после торжественных мероприятий для военнослужащих на импровизированной сцене с концертом выступил коллектив ансамбля казачьей песни "Кладезь" и экс-солист группы "Песняры" Александр Югорский. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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